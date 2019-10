Fellbach Schulklasse entdeckt Leiche bei Ausflug

Fellbach-Oeffingen.

Eine Schulklasse hat am Donnerstag während eines Ausflugs eine Leiche entdeckt. Das teilte die Polizei am Mittag auf Nachfrage mit. Die etwa 40 Kinder seien mit einem Lehrer gegen 9.30 Uhr an der Stelle vorbeigekommen, an der die tote Person lag. Sie werden nun in einer Halle von einem Krisen-Interventions-Team psychologisch betreut.