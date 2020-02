Fellbach Türkische Gemeinde klagt Terror in Hanau an

Rems-Murr-Kreis.

Die Türkische Gemeinde in Baden-Württemberg (tgbw) ist entsetzt über den rassistischen Anschlag in Hanau. Der Fellbacher Gökay Sofuoglu, Landesvorsitzender der tgbw und Bundesvorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland, erklärt: „Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen, den Familien und Freunden der Opfer. Ihnen gilt unsere Aufmerksamkeit, unsere Solidarität, unser Mitgefühl. Wir leiden mit ihnen, denn jede und jeder von uns weiß: Das hätte ich sein können!“