Fellbach Wiener Opernball: Medienrummel um Fellbacher Debütantin

Bereits ein paar Tage vor dem Opernball am 20. Februar waren Iris Klopfer und Sophie Grau nach Wien gefahren. Viel Zeit, die Stadt zu besichtigen, hatten sie allerdings nicht. Klopfer lernte für ihr Staatsexamen in Medizin, dreimal nahmen die beiden an Tanztrainings für den Opernball teil. Den Rest der Zeit verbrachten sie damit, Interviews zu geben.

An einem Tag ging es erst in die Fernsehsendung „Guten Morgen Österreich“, danach weiter zum Interview mit dem „Spiegel“. Die internationale Presse, unter anderem die britische Zeitung „The Guardian“, nahm zu ihnen Kontakt auf. Artikel über sie erschienen in allen renommierten deutschen Zeitungen. Auch die „Bild“ stellte eine Anfrage. Die wollte Sophie Grau zunächst ablehnen, berichtet die Fellbacherin. Sie änderte ihre Meinung: „Sie schreiben so oder so, dann wollen wir lieber Fragen beantworten.“