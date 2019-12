Winterbach Brand in Engelberg bleibt ohne Verletzte

Winterbach.

In Engelberg kam es am Donnerstagabend zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Laut einem Sprecher der Polizei entflammten einige Zeitungen in einem Papiercontainer im Untergeschoss des Hauses im Sandweg. Verletzte gab es keine; einen nennenswerten Sachschaden nach Stand der Polizei um kurz vor 20 Uhr auch nicht. Die Polizei wurde um 19 Uhr alarmiert und sendete eine Streife vorbei. Außerdem waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Winterbach, Notarzt und Rettungswagen vor Ort.