Backnang.

In der Maubacher Straße - Höhe Bertha-Benz-Straße - in Backnang ist am Samstagabend (07.09.) ein Auto vollständig ausgebrannt. Wie eine Polizeisprecherin am Abend auf Nachfrage mitteilte, war das Feuer an dem Mercedes gegen 19 Uhr aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen. Die Backnanger Feuerwehr war schnell mit drei Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Das vollständig ausgebrannte Auto musste abgeschleppt werden.