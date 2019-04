Freiwillige Feuerwehr Weinstadt Feuerwehrleute dürfen künftig kostenlos ins Schwimmbad

Weinstadt. Ein geeignetes Feuerwehrhaus und die angemessene Ausrüstung sind unverzichtbar. Aber noch wichtiger sind die Menschen, die sich im Dienst an der Gemeinschaft engagieren und rund um die Uhr bereit sind, das eigene Leben in die Waagschale zu werfen. Darüber war man sich auf der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Weinstadt am Freitag einig.

So war es kein Wunder, dass in der Jahnhalle die Feuerwehr und ihre Angehörigen im Mittelpunkt standen. Als Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung brachte Oberbürgermeister Michael Scharmann die Ankündigung und einen symbolischen Gutschein mit, dass die 237 Aktiven der Einsatzabteilungen und ihre Angehörigen künftig kostenlos die Weinstädter Bäder und die Bücherei benutzen können. Dabei handle es sich um ein kleines Dankeschön auch an die Familien und Partner, die nur allzu oft und spontan auf die Feuerwehrleute verzichten müssen, erklärte Scharmann. „Auf diesem Wege sollen die Familien wieder etwas Familienzeit zurückbekommen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Feuerwehrleute in Weinstadt eine Pflichtaufgabe der Stadtverwaltung wahrnehmen.“