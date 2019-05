Gespräch zur Regionalwahl Stuttgart 21: Joachim Pfeiffer bleibt sich treu

Was ist viel Geld? Das ist relativ

Und die Kosten? 2011 bei der Volksabstimmung war von 4,5 Milliarden die Rede, und „wer was anderes behauptet, lügt“, tönte damals Nicole Razavi, verkehrspolitische Sprecherin der Landtags-CDU. Mittlerweile sollen es 8,2 Milliarden sein. Das Baugewerbe, erklärt Pfeiffer, ist derzeit voll ausgelastet, das treibt die Preise hoch, man habe „aktuell bei jeder Ausschreibung 20 oder 30 Prozent Aufschlag“ gegenüber der Kalkulation – aber ob Stuttgart 21 „100 Millionen mehr oder weniger kostet, ist am Ende des Tages auch egal“.

Einspruch: Es geht nicht um 100, sondern womöglich um 5500 Millionen – laut Warnung des Bundesrechnungshofes könnte S 21 am Ende zehn Milliarden kosten.

„Auch diese Dimension schreckt mich nicht.“ Der Staat zahle so viel für „Sozial-Klimbim“, allein an Rentenzuschuss 90 Milliarden Euro im Jahr, die Einführung der vorzeitigen Rente mit 63 für langjährig Versicherte habe das noch hochgetrieben. „Wenn ich das ins Verhältnis setze zu dem, was man für Infrastruktur ausgibt ...“

Und wer trägt die Mehrkosten? Das „muss das Land mit der Bahn ausmachen und umgekehrt. Da wird’s eine Lösung geben. Dem sehe ich entspannt entgegen.“

ECTS ist "die Chance"

Für Joachim Pfeiffer ist und bleibt Stuttgart 21 das Kronjuwel im regionalen Mobilitätskonzept der Zukunft. Auf der S-Bahn-Stammstrecke sei „das Ziel ein Zehn-Minuten-Takt“, der Flughafen könne „im Endausbau“ womöglich gar alle fünf Minuten angefahren werden, wenn auf der Remsschiene der Metropolexpress eingeführt werde, „kann ich in Plüderhausen einsteigen und bin 35 Minuten später am Flughafen“ – und all das gehe „langfristig nur mit ETCS und mit Stuttgart 21“.

ETCS, European Train Control System: Die Umstellung auf digitale Steuerungs- und Signaltechnik soll es möglich machen, dass Züge künftig in kürzeren Abständen fahren. Mehr Touren, höhere Pünktlichkeit: ETCS ist „die Chance“ – und Stuttgart werde die erste Region sein, „wo das im Nahverkehr flächendeckend eingebaut wird“.

Er weiß: S-21-Gegnern dürfte bei der Lektüre dieser Großversprechen rund ums Jahrhundertprojekt vor Empörung der Unterkiefer auf die Zeitung plumpsen. Aber Gegenwind hat Pfeiffer nie verschreckt. Unvergessliches Beispiel: Vor Jahren nahm er an einer Verkehrsdebatte in der Schorndorfer Manufaktur teil. Der linke Gegenkulturtempel war vollgepackt mit Leuten, die, wann immer Pfeiffer sprach, in Schnappatmung verfielen – er aber, furchtlos wie Daniel in der Löwengrube, lief dadurch erst zu Hochform auf: Immer frischer wirkte er, immer aufgeräumter, lustvoll beschwingt, als sei ihm jedes Gezischel im Publikum, jedes Buh eine Vitaminspritze.

Mit dem Schlauchboot in den Biergarten

Wenn er manche Leute hadern höre, klinge es, „als wäre Stunde null, 1945“, sagt Pfeiffer. Dabei sei diese Region „so lebenswert!“ Die Internationale Bauausstellung ab 2027: „Schöne Projekte“ sind zu erwarten. Die Remstal-Gartenschau: „Ich freue mich drauf“, er werde „mit dem Schlauchboot von Plüderhausen in den Biergarten nach Großheppach“ fahren. Breitbandausbau, 5-G-Mobilfunknetz: Der Raum Stuttgart „ist Pilotregion deutschlandweit“. Die seit April geltende VVS-Tarifreform: Alles ist jetzt einfacher und günstiger für den Kunden, „da gibt’s eigentlich nur Gewinner“. Kinderbetreuung: „Was sich da getan hat, ist enorm.“ Und „den Rentnern geht es heute so gut wie nie welchen vorher und wahrscheinlich auch wie keinen danach“. Und der Nordostring? Da gilt die Regel: Das Land plant, der Bund bezahlt. Leider fehle es im grün geführten Landesverkehrsministerium an „Kapazität“ und „Willen“, obwohl sonst für „jeden Fahrradweg“ Planungspower da sei. Am Geld aber, sagt Pfeiffer, würde es nicht scheitern: Der Bund werde für diese Straße jederzeit die Kasse öffnen, zur Not auch „untertunnelt“.