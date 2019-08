Gewaltbereitschaft nimmt zu Ausweiskontrollen auch in Rems-Murr-Bädern?

Im Schorndorfer Oskar-Frech-Bad wird ebenfalls nicht lange gefackelt, wie Bäderleiter Jörg Bay berichtet: Wer sich Anweisungen widersetzt, sich etwa in betrunkenem Zustand daneben benimmt und trotz Aufforderung das Bad nicht verlässt – den wird die Polizei hinausgeleiten. „Es gibt immer uneinsichtige Badegäste, aber das sind fast immer einzelne Personen“, betont Jörg Bay: „Relativ entspannt“ gehe es im Schorndorfer Bad zu; „unsere Leute können damit sehr gut umgehen. Wir sprechen viel darüber.“

Koslowski fordert Eingangskontrollen in Brennpunktbädern

Aus Sicht von Edgar Koslowski vom Verband deutscher Schwimmmeister hat Randale in Bädern „mit Migration“ zu tun. Er sagt das aus dem Bauch heraus, ohne dass er eine belastbare Statistik vorweisen könnte. Koslowski fordert Eingangskontrollen in Brennpunktbädern, damit gar nicht erst in ein Bad gelangt, wer alkoholisiert ist oder Waffen bei sich hat. „Es werden Schwimmbäder schließen, wenn wir es nicht in den Griff kriegen. Wir müssen endlich handeln“, fordert Koslowski.

Rene Schmidt stellt fest, dass aggressives Verhalten im Waiblinger Freibad „vorwiegend“, aber nicht nur von Migranten ausgehe. Ähnlich beschreibt Jörg Bay für Schorndorf die Lage, „aber es gibt auch genug deutsche nicht sozialverträgliche Leute. Es sind eher die Randgruppen unserer Gesellschaft.“ Ausweiskontrollen hält Jörg Bay unterdessen für nicht nötig; „da denken wir überhaupt nicht dran“. Das Oskar-Frech-Bad kommt nach wie vor ohne private Sicherheitskräfte klar.

Das Freizeitbad F 3 in Fellbach hat bereits im vergangenen Jahr Sicherheitsleute beschäftigt, wie der Geschäftsführer Marcus Eichstädt bei einer früheren Anfrage dieser Zeitung sagte. Ein kleiner Teil der Gäste lege durchaus „ein bisschen ein aggressives Verhalten an den Tag“.

Kaum sexuelle Belästigungen in Rems-Murr-Bädern

Sexuelle Belästigungen werden in Rems-Murr-Bädern offenbar selten gemeldet: Der Polizei ist im ersten Halbjahr 2019 kein einziger Fall dieser Art bekannt geworden, berichtet Polizei-Pressesprecher David Ebert. Allerdings wird derzeit noch nicht eindeutig erfasst, ob sich eine Belästigung explizit in einem Bad abgespielt hat.

„So gut wie gar nichts“ an sexuellen Belästigungen spielt sich im Schorndorfer Bad ab, sagt Jörg Bay: Die Fälle in den vergangenen zehn Jahren könne er an einer Hand abzählen. Auch Rene Schmidt spricht von einer „nicht erhöhten Zahl“.

„Im F 3 gibt es, genau wie in jedem anderen Freizeitbad, durchaus Beschwerden und Hausverbote aufgrund sexueller Handlungen“, berichtet unterdessen Marketing-Leiterin Birgit Steinegger. In den meisten Fällen handele es sich aber um „einvernehmliche Handlungen“. Solche Fälle werden mit Hausverboten geahndet.

Auch sexuelle Belästigungen kommen laut Birgit Steinegger im Fellbacher Freizeitbad vor; je nach Schweregrad werde zusätzlich zum obligatorischen Hausverbot Anzeige erstattet.