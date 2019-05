Glasfaser-Ausbau in der Region Stuttgart Allmersbach ist am schnellsten am Netz

Werde in einer Kommune die Mindestquote nicht erreicht, müsse nachgesteuert werden – oder sich die Gemeinde notfalls in der Schlange für den Ausbau wieder hinten einreihen. Ziele der Gigabit Region Stuttgart sind: Bis 2025 sind in der Region alle Gewerbegebiete und die Hälfte aller Haushalte am schnellen Internet; bis 2030 sollen 90 Prozent der Haushalte mit Glasfaseranschlüssen versorgt sein.

Im ersten Jahr kostet der Anschluss 19,95 Euro

Die Konditionen? Wer den Vertrag in der Vorvermarktungsphase unterschreibt, bekommt den Hausanschluss kostenlos. Danach kostet dieser rund 800 Euro, erklärte Alexander Ostertag an seinem Stand auf der Glasfasermesse in und rund um die Schwabenlandhalle Fellbach. Wie bei Verträgen in dieser Branche üblich, ist dieses „Kostenlos“ mit einer Bedingung verknüpft, sich nämlich zwei Jahre lang an die Telekom zu binden. Glasfaser hin, Glasfaser her: Im ersten Jahr kostet der Anschluss 19,95 Euro, im zweiten Jahr die üblichen Gebühren eines VDSL-Telefonanschlusses mit Internet und TV. Nur wer tatsächlich schon die großen Datenmengen des Glasfasers nutzen will, müsse diese auch bezahlen.

Nach der zweijährigen Vertragslaufzeit kann sich der Kunde umorientieren und sich einen neuen Anbieter suchen. Dieser „Open Access“ war eine der Bedingungen der Gigabit Region Stuttgart für die Kooperation mit der Telekom. 174 der 179 Städte und Gemeinden sind beim Gigabit-Projekt dabei. Fünf große Kreisstädte, darunter die Stadt Schorndorf, bauen das Glasfasernetz mit ihren Stadtwerken in eigener Regie auf.

Der Schorndorfer Sonderweg

Die Stadtwerke Schorndorf sind schon seit neun Jahren an dem Thema Telekommunikation dran. Seit 2011 haben die Stadtwerke bereits 40 Kilometer Glasfaserkabel verlegt und sind von der Bundesnetzagentur als Provider zugelassen, erklärt Oberbürgermeister Matthias Klopfer den eigenen Weg. Für Schorndorf und die Stadtwerke habe der Breitbandausbau etwas mit Daseinsfürsorge zu tun, genauso wie die Versorgung mit Strom, Gas oder Wasser. „Deswegen gehören die Glasfaserkabel in kommunale Hand“, so Klopfer.

Die Schorndorfer Industriegebiete wurden bereits weitreichend verkabelt und es wird parallel mit dem Ausbau in den Wohngebieten begonnen. Diese flächendeckende Abdeckung gebe es mit der Telekom nicht. Deswegen hat der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss gefasst, dass die Stadtwerke Schorndorf in Eigenregie auf rund 280 Kilometern Glasfaserkabel verlegen. Letztendlich sei der Breitbandausbau die Grundlage für viele Technologien, die die Stadtwerke in Zukunft anbieten möchten.

Über die Sparte „Schorndorf Media. Web and More“ bieten die Stadtwerke Schorndorf Internet, Telekommunikation und Onlinefernsehen an. Mit der Telekom werden Gespräche über Kooperationsmöglichkeiten geführt, wie gegenseitig Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden können.