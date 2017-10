Goldboden Bürgerinitiative fordert Aufhebung der Genehmigung

Im von der EnBW vorgelegten Artenschutzgutachten sollen sich laut der Bürgerinitiative „eklatante Mängel“ herausgestellt haben. „Es handelt sich um eine rechtswidrige Genehmigung“, sagt Michael Haueis, ein Sprecher von "Pro Schurwald", „und deshalb haben wir das Landratsamt aufgefordert, die Genehmigung aufzuheben.“

„Da das Landratsamt darauf bisher nicht reagiert hat, sah sich die Bürgerinitiative nun veranlasst, eine Rechts- und Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Landrat Dr. Sigel beim Regierungspräsidium Stuttgart einzureichen“, sagte Haueis weiter.

Das Landratsamt hatte der EnBW am 02. Dezember 2016 die Genehmigung zur Errichtung von drei 230 Meter hohen Windkraftanlagen vom Typ Nordex N131 am Goldboden in Winterbach erteilt; der Bau der Anlagen ist bereits im Gang.

Was passiert aktuell am Goldboden?