Großbrand bei Akku-Hersteller in Schorndorf Krebserregende Stoffe und einsturzgefährdete Halle

Um 2.15 Uhr, berichtet Kommandant Jost Rube, konnte die Feuerwehr wieder einrücken – bis auf sechs Mann, die für die Brandwache vor Ort blieben. Am Dienstagmorgen gegen halb acht wurden sie abgelöst, vier Mann haben dann bis in die Mittagstunden immer wieder einzelne Glutnester abgelöscht.

Stadt hat Firmeninhaber Unterstützung zugesagt

Betroffen ist die Produktionshalle der 1991 gegründeten Firma, die ihren Hauptsitz seit 1999 im Gewerbegebiet Steinwasen hat. Büro- und Versandgebäude blieben – dank einer Brandschutzwand – verschont. Bei der Akku Power GmbH handelt es sich um einen der führenden Hersteller auf dem Gebiet der Akkupack-Systeme und -Technik, zu den Kunden gehören die Lufthansa und Airbus sowie die Automobilhersteller Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen und Porsche. Außer dem Standort in Schorndorf unterhält „Akku Power“ zwei Produktionsstandorte in Tschechien und hat Partnergesellschaften in Italien, Frankreich und Spanien – mit insgesamt 120 Mitarbeitern. Und der Akku-Hersteller will sich in Schorndorf vergrößern: Ein Umzug auf das Bauknecht-Areal, weiß Wirtschaftsförderin Gabriele Koch, ist bereits geplant. Im Moment freilich geht es um eine kurz- und mittelfristige Lösung: Bei der Suche nach Räumen will die Stadt Firmeninhaber David Bech unterstützen.

Der war, alarmiert von seinem Sicherheitsdienst, sogar schon kurz vor der Feuerwehr vor Ort. Zur Brandursache kann er nur spekulieren: Es könnte auch ein Kurzschluss in einer einzelnen Zelle gewesen sein. Im Moment ist für David Bech aber vorrangig, dass die Produktion weiterlaufen kann. Und obwohl Ausweichmöglichkeiten in Schorndorf und in Tschechien bestehen, steht jetzt erst mal die Suche nach geeigneten Räumen an. Ende 2020, plant Bech, soll dann der Neubau im Bauknecht-Areal bezogen werden.

Laboranalyse des Löschwassers steht noch aus

Das Stahl-Beton-Gebäude im Gewerbegebiet zwischen Waiblinger Straße und B 29 ist einsturzgefährdet und darf nicht betreten werden. Die Polizei, die am Dienstag mit drei Wagen vor Ort war, hat die Brandstelle abgesichert. Auch die Kriminalpolizei, die ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat, kann erst ins Gebäude, wenn ein Baustatiker grünes Licht gibt. Das Amt für Umweltschutz im Landratsamt war mit drei Mitarbeitern im Steinwasen. Da Lithium-Ionen-Akkus gebrannt haben, ist davon auszugehen, dass sich im Löschwasser gelöste Kobalt- und Nickelverbindungen befinden. Beide Stoffe sind nach Auskunft der Experten als potenziell krebserregend einzustufen. Für die Kanalisation und die Gewässer, betont Martina Keck von der Pressestelle des Landratsamts, „besteht keine Gefahr, da das Löschwasser im Gebäude aufgefangen wurde“. Ein Labor sei jetzt mit der Analyse des Löschwassers beauftragt, das Ergebnis stehe noch aus.