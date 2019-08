Großbrand in Grunbach Aktuell: Feuer in Lagerhalle, Fenster und Türen geschlossen halten

Remshalden-Grunbach. Am Freitag Morgen rückte die Feuerwehr gegen 5.50 Uhr zu einem großen Gebäudebrand in Grunbach aus. Ein Firmengebäude in der Fellbacher Straße steht in Flammen. Es kommt zu starker Rauchentwicklung, die Rauchsäule ist kilometerweit sichtbar und zieht über das Remstal hinweg. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz gibt eine Warnung für den Umkreis fünf Kilometer rund um den Brandherd heraus, die Türen und Fenster wegen der starken Rauchentwicklung geschlossen zu halten.