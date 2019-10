Großer Rennsport im Mini-Format Waiblinger veranstaltet Carrera-Rennen im Porsche-Museum

Einfach freundlich fragen, schon öffnet sich so manche Tür. Für den Waiblinger Nico Laukhuf war es die des Porsche-Museums. Der langjährige Carrera-Fan selbst kam auf die Betreiber zu mit der Idee, in den heiligen Hallen der schwäbischen Sportwagen ein Turnier für Modellautos zu veranstalten. Das passte prima zum zehnjährigen Bestehen des Museums. Und der 29-Jährige, der schon an zahlreichen Rennen in ganz Europa teilgenommen hat, wurde erstmals zum Wettkampf-Organisator. 16 Teams aus Nordrhein-Westfalen, Berlin und Baden-Württemberg und im Alter zwischen 16 und 40 Jahren sind am Start. Gefunden hat er sie über ein Internetforum für Fans von Slotcars, wie der englischsprachige Fachbegriff heißt. In einer Wettkampfpause haben Museumsbesucher die Gelegenheit, Probe zu fahren.

Baugleiche Fahrzeuge gehen an den Start

An den Start gehen – Chancengleichheit muss sein – baugleiche Fahrzeuge vom Typ Porsche 911 und 917. Auf der mehrspurigen Bahn muss jedes Team jede Bahn fünf Minuten lang gefahren sein, um alle möglichen Vor- und Nachteile auszugleichen. In der Summe verbringt jedes Team fünf Stunden auf der Bahn, was den Startern einiges an Konzentrationsfähigkeit abverlangen wird. Wichtig für alle Carrera-Fans ist zu dem die Frage nach der Größe: Die Autos sind im Maßstab 1:32 gebaut. Der Kurs, der provisorisch ohne umgebende Tribünen und Boxen auf Konferenztischen aufgebaut wird, ist mehr als 50 Meter lang. 500 Straßenteile hat Nico Laukhuf dafür von einem Freund aus Frankfurt geliehen. Da er selbst teilnimmt, wird er sich umstellen müssen, denn seine Heimatbahn im Waiblinger Gewerbegebiet Eisental hat den Maßstab 1:24.