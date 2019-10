Großheppacher Wohngebiet "In den Hauern" Anwohner protestieren gegen zu hohe Wohnhäuser

Lesen Sie auch:

„Das ist schon extrem massiv“: Das sagte Oberbürgermeister Michael Scharmann beim Vor-Ort-Termin am Montagabend zu dem Schaugerüst, das die Gegner des Geschosswohnungsbaus im Gebiet „In den Hauern“ aufgestellt hatten.

Derzeit plant die Stadt dort, nur Varianten des Geschosswohnungsbaus zu prüfen. Mit 13 zu elf Stimmen hatte im Juli der alte Gemeinderat in seiner letzten Sitzung denkbar knapp für diese von Baubürgermeister Thomas Deißler präferierte Marschroute gestimmt. Ein damals vorgestellter Entwurf sieht zwei dreigeschossige Gebäude mit jeweils sechs Wohneinheiten vor. Der andere besteht aus einem dreigeschossigen Gebäude mit zwölf Wohnungen. Für die Anwohner sind dagegen höchstens zweigeschossige Reihen- oder Doppelhäuser vorstellbar. Vielen ist es indes am liebsten, wenn alles so bleibt, wie es ist. Schon in die Gemeinderatssitzung kamen viele Anwohner – und jetzt am Montagabend erschienen sogar rund 80 Leute.