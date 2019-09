Grunbach Reisende helfen Sexualstraftäter zu fassen

Grunbach.

Am Samstag (31.8.) haben unbeteiligte Reisende bei der Ergreifung eines mutmaßlichen Sexualstraftäters geholfen. Nach Angaben der Polizei war der 32-jährige türkische Tatverdächtige, der im Rems-Murr-Kreis wohnt, in den frühen Morgenstunden in einer S-Bahn der Linie S5 in Richtung Schorndorf unterwegs. Der 32-Jährige sei zunächst in einen verbalen Streit mit einer 21-jährigen Frau geraten und habe sie mehrfach beleidigt.