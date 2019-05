Hertha-Doppelschlag und verweigerter Elfmeter Der VfB wird vor der Pause „angeknockt“

Gegen behäbige Berliner, die nach acht Wochen ohne Sieg lange ohne Tempo und Ideen nach vorne spielten, hatte die VfB-Viererkette um Ozan Kabak und Marc Oliver Kempf in der Innenverteidigung zunächst kaum Probleme. Die Hertha war feldüberlegen, spielte aber ohne wirklichen Zug zum Tor. Der Treffer von Ex-VfB-Stürmer Ibisevic war der Dosenöffner, den Hertha-Coah Pal Dardai vor der Partie eingefordert hatte. In der zweiten Hälfte erarbeitete sich die „Alte Dame“ dann den auch in der Höhe verdienten Heimerfolg.

Spielentscheider

Der nicht gepfiffenen Handelfmeter beim Stand von 0:0 bietet sich natürlich an, greift aber auch zu kurz. „Die Hertha hat uns mit dem Doppelschlag vor der Pause angeknockt“, analysierte Nico Willig nach der Partie, „in beiden Situationen müssen wir uns vorwerfen, dass wir zu passiv waren und die Bälle ins Zentrum zugelassen haben.“ Auch ließen die Stuttgarter den Mut aus der couragierten Heimvorstellung vor einer Woche gegen Borussia Mönchengladbach über weite Phasen der Partie vermissen. Der nicht gegebenen Elfmeter wirkte zusätzlich lähmend. Statt sich mit einem Erfolgserlebnis in Berlin Selbstvertrauen für die ersten beiden Relegationsspiele der Vereinsgeschichte abzuholen, droht der VfB nun in die beiden wichtigsten Spiele der Saison zu taumeln.

Die Lage im Tabellenkeller

Durch den Sieg der Berliner Hertha hat sogar Hannover 96 zwei Spieltage vor dem Saisonende zumindest noch eine theoretische Chance auf den Klassenverbleib. Dies gilt auch für den 1. FC Nürnberg, der sich am Samstag mit 0:2 (0:1) beim VfL Wolfsburg geschlagen geben musste. Sicher gerettet sind der SC Freiburg und der FC Augsburg. Schalke kann schon mit einem Remis gegen Augsburg am Sonntag letzte theoretische Zweifel am Klassenverbleib beseitigen.

Ausblick 33. Spieltag

Samstag, 11. Mai

1899 Hoffenheim - Werder Bremen; 15.30 Uhr

Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf; 15.30 Uhr

Bayer Leverkusen - FC Schalke 04; 15.30 Uhr

RB Leipzig - Bayern München; 15.30 Uhr

VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg; 15.30 Uhr

FC Augsburg - Hertha BSC; 15.30 Uhr

Hannover 96 - SC Freiburg; 15.30 Uhr

1. FC Nürnberg - Bor. Mönchengladbach; 15.30 Uhr

Sonntag, 12. Mai

Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05; 18 Uhr