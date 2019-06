Hilferuf per Petition Rockfabrik in Ludwigsburg vor dem Aus

Ein paar Kommentare zur Petition

"Die Rockfabrik gehört zu Ludwigsburg wie der Fernsehturm zu Stuttgart."

- Oliver Steinhauser (Schwieberdingen)

"Ich war schon immer anders. Anders als der Rest. Ein Nerd halt, ein Freak, ein Außenseiter. Aber nicht hier, nicht in der Rofa. Rofa bedeutete für mich Freiheit. Jeden Freitag Abend ein kleines bisschen Freiheit. Hier war man nicht komisch oder anders...Man gehörte dazu. Ich habe hier viel Zeit verbracht und viele tolle Freundschaften geknüpft! Die Rofa ist einfach Kult und für mich aus Ludwigsburg nicht mehr wegzudenken. Ein Platz, der allen Rockliebhabern einen Ort gibt, an dem wir die Musik einfach genießen können. Uns wurden schon zu viele "Clubs" genommen, die Rock/Metal spielen. Spontan fällt mir nicht mal ein anderer bestehender in der Umgebung ein. Die Rofa muss bleiben!"

- Jessica Zettl (Großbottwar)

"Die Rofa ist nicht nur ein Club, sie ist Kult! Für viele ist die Rockfabrik wie Familie. Seit Jahrzehnten trifft man sich dort, trifft Freunde und lebt einen Lebensstil. Die Rockfabrik ist ein Club, weit über die Grenzen Ludwigsburg hinaus. Sie ist ein Ort , wo man sich trifft, wo man Freundschaft pflegt, wo man miteinander redet, und oft auch so etwas wie Familienersatz. Die Rofa muss auf jeden Fall bleiben!"

- Susanne Weidensee (Freiberg)

"Die Rofa ist meine zweite Heimat und der Ort, an dem man so sein kann wie man will. Ich habe nie eine bessere Disco gesehen oder von einer gehört, die der Rofa das Wasser reichen kann. Es würde mir das Herz brechen, wenn dieser Rückzugsort nicht mehr da wäre."

- Thomas Damang (Filderstadt)