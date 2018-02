Hilfsfristen im Rettungsdienst Ein Wettlauf gegen die Zeit

Vor allem im Norden und Nordosten des Rems-Murr-Kreises liegen die Hilfsfristen im Argen. Aber auch in Plüderhausen benötigt der Notarzt oft mehr als eine Viertelstunde zur Unfallstelle und verliert den Wettlauf gegen die Zeit. Dass der Rettungsdienst die gesetzlichen Hilfsfristen reißt, liegt in erster Linie an der steigenden Zahl der Einsätze, sagt Sven Knödler, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes. Das Rote Kreuz leidet derzeit unter Personalengpässen, die ihren Ursprung in dem 2014 novellierten Notfallsanitätergesetz haben.



Wie sehen die Hilfsfristen in anderen Kreisen im Land aus?

Der Rettungsdienst im Rems-Murr-Kreis steht mit seinen Problemen nicht allein. In vielen, vor allem ländlich strukturierten Kreisen in Baden-Württemberg werden die gesetzlichen Hilfsfristen gerissen. Im Jahr 2016 waren 32 der 34 Rettungsdienst-Bereiche in Baden-Württemberg unter der angepeilten notärztlichen Hilfsfrist geblieben. Darunter auch der Rems-Murr-Kreis. Dem war nicht immer so. Vor dem Jahr 2015 hat das Rote Kreuz die 95-Prozent-Hilfsfrist bei den Einsätzen der Rettungswagen eingehalten und zählte landesweit zu den wenigen Landkreisen, die die gesetzliche Frist schafften. Bei Notärzten wurde die Frist 2014 und 2015 ebenfalls erreicht. Allerdings handelte es sich diesen Quoten um Durchschnittszahlen für den ganzen Landkreis, die über die akuten Versorgungsprobleme in bestimmten Räumen eher hinwegtäuschen.

Was sind die Gründe, dass sich die Hilfsfristen verschlechtern?

DRK-Geschäftsführer Sven Knödler nennt mehrere Gründe, weshalb die Hilfsfristen schlechter geworden sind:

Seit 2011 hat sich die Zahl der Einsätze im Rettungsdienst um 29 Prozent erhöht, und zwar von rund 69 500 im Jahr 2011 auf 89 600 Einsätze im Jahr 2017.

Aufgrund der Schließung der Krankenhäuser in Backnang und Waiblingen haben sich die Wegstrecken vom Unfallort zum Klinikum Winnenden verlängert. Die Fahrzeuge sind länger unterwegs.

Größerer Verkehr und häufigere Staus machen den Rettungsfahrzeugen zu schaffen.

Der demografische Wandel schlägt auf die Notfallrettung durch: Im Rems-Murr-Kreis sind fünf Prozent der Bevölkerung über 80; ihr Anteil bei den Rettungseinsätzen beträgt jedoch 23 Prozent. Tendenz steigend.

Die Notrufnummer 112 wird häufiger auch bei Bagatellunfällen oder leichteren Erkrankungen gewählt. Sven Knödler spricht zwar von einer gestiegenen Anspruchshaltung, weiß aber, dass das Gesundheitssystem ebenfalls eine große Rolle spielt. Statt von den Hausärzten am Ort werden die Menschen abends und an den Wochenenden in drei Notfallpraxen versorgt.

Wer kontrolliert, dass die angepeilten Hilfsfristen eingehalten werden?

Verantwortlich für die Einhaltung der Hilfsfristen ist der Bereichsausschuss für das Rettungswesen. Bereits im vergangenen Jahr, als die 2016er-Zahlen bekanntgeworden waren, schrillten bei den Verantwortlichen die Alarmglocken. Die angekündigten Maßnahmen griffen bisher nicht. Die vor einem Jahr angekündigte neue Rettungswache in Sulzbach an der Murr ist jetzt im Januar 2018 eröffnet worden und soll vor allem im Norden des Landkreises und im oberen Murrtal die Engpässe beseitigen.

Jüngst kritisierte die Winnender Björn-Steiger-Stiftung mit Blick auf die im bundesweiten Vergleich schlechteren Hilfsfristen, dass das Rettungswesen in Baden-Württemberg selbst zum Patienten geworden sei. Aufgrund des demografischen Wandels verschlechterten sich die Rahmenbedingungen, kritisierte die Stiftung. Anders als in vielen anderen Bundesländern habe in Baden-Württemberg die Überschreitung der Hilfsfristen keine Konsequenzen, moniert die Björn-Steiger-Stiftung, dass das Innenministerium als regulierende Behörde die regelmäßigen Überschreitungen hinnehme und es keine Sanktionen gegenüber den Leistungserbringern des Rettungsdienstes gebe.

Was sagt eine Hilfsfrist von 92,5 Prozent wirklich aus?

Im Jahr 2010 waren die verfehlten Hilfsfristen erstmals in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Das Erschrecken der Kreisräte war groß, als die Mängel im Rettungsdienst bekanntwurden. Zwar schaute eine Hilfsfrist-Quote von 93,3 Prozent für den Gesamtkreis nicht schlecht aus. Doch in Welzheim war der Notarzt bei 175 Einsätzen nur 50-mal pünktlich, in Murrhardt kam der Arzt bei 193 Einsätzen sogar 140-mal zu spät. Als Konsequenz wurde erstmals ein Notarzt in Althütte stationiert und die Rettungswache in Backnang aus der Ortsmitte ins Gewerbegebiet Lerchenäcker verlegt. Der positive Trend bei den Hilfsfristen, der sich vom Jahr 2010 an abzeichnete, kippte jedoch 2015.

„Es geht um mehr als um Hilfsfristen“, sagt Sven Knödler und will beim Rettungsdienst nicht nur auf diese Zahl starren. Die Qualität der Versorgung im Notfall hänge von vielerlei Faktoren ab, weist er beispielsweise auf eine nahtlose und schnelle Rettungskette bei Herzinfarkt hin, die im Kreis vorbildlich sei und kaum noch zu verbessern ist, wie die Kardiologen im Rems-Murr-Kreis bestätigen könnten.

Wie gut der Rettungsdienst im Rems-Murr-Kreis arbeite, bestätige auch die neu geschaffene „Stelle zur trägerübergreifenden Qualitätssicherung im Rettungsdienst Baden-Württemberg“. Die SQR-BW erfasst künftig landesweit auch die Hilfsfristen nach einheitlichen Kriterien. „Im Bereichsausschuss steht die Qualität im Vordergrund“, betont Eberhard Krauth, Vorsitzender des Bereichsausschusses für den Rems-Murr-Kreis und stellvertretender Geschäftsführer der AOK Ludwigsburg-Rems-Murr. Die Lösung für mehr Qualität sieht er nicht allein bei mehr Fahrzeugen und mehr Sanitätern, die im Einsatz sind. Genauso wichtig sei beispielsweise, dass die Verzahnung aller Akteure im Rettungsdienst klappt oder dass Patienten sofort in die richtige Klinik gebracht werden.

Die Notstandsgebiete beim Rettungsdienst waren im vergangenen Jahr der Norden und Nordosten sowie Plüderhausen. Die neue Rettungswache in Sulzbach an der Murr ist erst seit Januar 2018 in Betrieb und soll im Nordosten für Entlastung der Wachen in Murrhardt und Backnang sorgen.