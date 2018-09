Waiblingen-Hohenacker Kehrmaschine gerät in Brand

Waiblingen-Hohenacker.

Eine Kehrmaschine ist am Mittwochmittag auf der Bittenfelder Straße kurz vor dem Ortseingang Hohenacker in Brand geraten. Der Fahrer bemerkte den Motorbrand während der Fahrt, hielt an und alamierte die Feuerwehr. Danach begann er selbst, das Feuer zu löschen. Ein technischer Defekt war nach ersten Angaben die Brandursache.