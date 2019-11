Insolventer Busbetreiber in Schorndorf Knauss darf vorerst weiterfahren

Doch nur ein einziges Angebot ging im Landratsamt ein – das von Knauss.

Arbeitsplätze zumindest bis August gesichert

Noch am Donnerstagvormittag bei den Knauss-Mitarbeiterversammlungen war die Stimmung gedämpft, zu den 50 Busfahrern aber war das Gerücht schon durchgesickert: Kein Konkurrent hatte sich beworben. Damit war klar: Sollte der Landkreis sein Ja geben, wären zumindest bis Ende August die Arbeitsplätze gesichert.

Dieses Okay ist jetzt da, zunächst mündlich – Landrat Sigel am Freitagnachmittag: Aktuell seien letzte Abstimmungen am Laufen, um den Zuschlag auf „rechtlich sicheren Boden“ zu stellen, denn mit dieser Notvergabe sei das Landratsamt „pioniermäßig unterwegs“. Aber es gebe keine unüberwindbaren Hürden mehr. „Wir haben mit Nachdruck daran gearbeitet.“

Diese Entscheidung dürfte ganz im Sinne der Fahrgäste sein. Knauss-Betriebsrat Mehmet Körgaz dankte bereits am Donnerstag den 850 Kunden, die ihn und seine Kollegen mit Unterschriften unterstützt haben. Am Freitag und Samstag vergangener Woche hatten die Fahrer auf die Schnelle Unterschriften gesammelt und für ihr Anliegen getrommelt. Und noch die ganze Woche über sprachen Leute Mehmet Körgaz am Steuer an, ob sie auch noch unterschreiben könnten. Für den Betriebsratsvorsitzenden eine tolle Bestätigung für die eigene Arbeit und die seiner Kollegen – die jetzt weitergeht.