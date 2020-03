Jesi/Waiblingen Die große Stille: Coronavirus in der Partnerstadt

Dabei spielte er unter anderem auf Videos an, die an diesem Tag im Netz die Runde machten: Mindestens elf Mitarbeiter der Wohnungsbaubehörde von Palermo, teils in Schutzanzügen und mit Schutzmasken, gönnen sich ein Päuschen beim Einsatz im lokalen Tierheim, liegen sich in den Armen, singen ausgelassen, schunkeln, nehmen sich huckepack und grölen mit hochgereckten Fäusten in die Handykamera: „Alles wird gut, alles ok hier, forza Palermo, forza Italia, viva Palermo!“ Pech für sie, dass sie die Videos auf Facebook teilten. Sie müssen nun wohl mit saftigen Strafen rechnen.

Das Meer vor den Augen, aber Strandspaziergänge sind tabu

Bacci sollte recht behalten: Bis zu diesem Montag stieg die Zahl der bekannten Corona-Infizierten in ganz Italien auf mehr als 59 000. Und die Daumenschrauben wurden weiter angezogen, für alle. Nun ist es auch untersagt, öffentliche Parks oder Spielplätze zu betreten. Wer sich dennoch mal die Beine vertreten möchte, muss das in Sichtweite seines Wohnhauses tun. Und auch wer joggen will, muss in der Nähe seines Wohnsitzes bleiben. Allein, versteht sich. Die Bewohner der nahen Küstenstädte Ancona oder Senigallia haben das Meer vor der Nase, dürfen aber keine Strandspaziergänge mehr machen. Und auf einer Art Passierschein muss man sowieso für jeden Gang und jede Fahrt angeben, warum man wohin will: zum Einkaufen, zum Arzt oder zur Arbeit. Nichts anderes ist gestattet.