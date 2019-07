Kaisersbach Bürgermeisterin Katja Müller reagiert auf Kritik

Katja Müller ist der Meinung, dass Verwaltung und Gemeinderat in den letzten Jahren eine gute Wegstrecke hinter sich gebracht und einiges bewirkt haben. „In den letzten Monaten konnte ich mit Ihrem geforderten Tempo leider nicht immer Schritt halten. Dies bedauere ich, ebenso die Verzögerungen, die dadurch entstanden sind“, sagte die Bürgermeisterin am Donnerstagabend. Katja Müller ist jedoch überzeugt, dass die neue „Laufgruppe“ verstärkt mit einem Hauptamtsleiter und einem neuen Kämmerer künftig wieder in gemeinsamem Tempo mit den Gemeinderäten die Runden drehen wird.

Bei der Kinderbetreuung ist die Gemeinde gut aufgestellt

Fünf Jahre Gemeinderat, was heißt das in Zahlen: 70 öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen, 587 öffentliche Tagesordnungspunkte, 259 nicht öffentliche Punkte. Hinzu kamen Ortsbesichtigungen und eine Klausurtagung. In den letzten Jahren wurde das Neubaugebiet Leinäcker auf den Weg gebracht, das im ersten Abschnitt bereits fast vollständig bebaut ist.

Der Gemeinde für Christus in Rotenmad wurde der Bau eines größeren Versammlungsraums ermöglicht. Neue Baumöglichkeiten wurden und werden in der Gartenstraße und im Ortsteil Cronhütte ermöglicht. Die gute Konjunktur der letzten Jahre hat laut Bürgermeisterin Müller dazu geführt, dass sich die Nachfrage nach Gewerbebauplätzen auch in Kaisersbach erhöhte. Deshalb wurde das Gewerbegebiet Lauch II erschlossen. Damit war auch ein Standort für das neue Feuerwehrmagazin gefunden. Der Neubau bietet laut Müller nun ausreichend Platz für Fahrzeuge, Mannschaft und Jugendfeuerwehr. Im Kindergarten Anwanden 3 und in der Schule wurde der Brandschutz nachhaltig verbessert.