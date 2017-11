Kaisersbach.

Ein leerstehendes Einfamilienhaus in Kaisersbach-Gehren ist abgebrannt. Verletzt worden ist niemand. Es handelt sich laut Polizei um ein älteres Gebäude. Nachbarn haben laut Polizei berichtet, dass der Eigentümer des Hauses am Samstag (25.11.) im Haus war, um dort Renovierungsarbeiten zu erledigen. Vermutlich hat sich im Anschluss in der Nacht auf Sonntag im oder am Kamin ein Feuer entzündet. Ob das wirklich die Brandursache war, ist noch nicht abschließend geklärt. Der Dachstuhl ist komplett heruntergebrannt und auch das Mauerwerk hat Schaden genommen. Ersten Einschätzungen zufolge muss das Haus abgerissen werden. Über die genaue Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.