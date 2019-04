Am Samstag gegen 16 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Scheunenbrand in Killenhof alarmiert. Das teilte die Polizei am Samstag Abend mit. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und auch ein Übergreifen auf eine Stallung in unmittelbarer Nähe zur Scheune wurde verhindert. Es wurde niemand verletzt.