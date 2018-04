Kernen Brand in Schuppen

Am Freitagabend ( 27.04. ) meldete kurz vor 22 Uhr ein Anwohner Rauch aus einer Feldscheune bei der Beethovenstraße in Rommelshausen. Darin landwirtschaftliche Maschinen und Geräte. Rauch und Flammen waren zu sehen, als die Feuerwehren Kernen und Fellbach eintrafen. Im Inneren brannte es. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch eindämmen, so dass größerer Schaden verhindert werden konnte. Die Polizei ermittelt.