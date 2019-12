Kernen Firma Kälte-Fischer will im Sommer einziehen

Im Zuge der Bauarbeiten verschwand die tote Betonmauer, der Straßenraum wurde neu gestaltet. Auch Fischer-Chef Veit Scholl spricht von einer „Win-win-Situation“. Er habe der Gemeinde einen Teil des Grundstücks abgetreten für eine neue Bushaltestelle und die Umgestaltung der Straße, „und die Gemeinde hat mir im Norden einen Teil abgegeben, wo wir dann die Zufahrt bauen konnten“.

„Ich habe komplett unterschätzt, wie groß der Planungsaufwand ist“

Scholls Firma hatte das Areal vom Rüsch-Nachfolger Teleflex gekauft, der hier noch immer einige Gebäude unterhält. Die meisten Bauten wurden allerdings dem Erdboden gleichgemacht. „Es hat uns erst mal ein Jahr gekostet, überhaupt dieses Gelände von den Altlasten zu befreien, bis wir ein baufähiges Grundstück hatten“, sagt Scholl. Schon die Vorbereitungen seien extrem komplex gewesen: „ Ich habe komplett unterschätzt, wie groß der Planungsaufwand ist. Ich dachte, das kann ich so nebenher betreuen“, gibt der 54-Jährige zu.

Weit gefehlt: „Da spricht die Gemeinde mit, da spricht der Kreis mit, da spricht das Land mit, weil es eine Landesstraße ist – das waren Meetings, da saßen 15, 16 Leute am Tisch. Aber am Ende lief es sehr konstruktiv und alle haben bekommen, was sie wollten.“ Doch warum betreibt die Firma diesen Aufwand überhaupt?

Das operative und Handelsgeschäft bleibt in Fellbach. Bislang ist aber die Firmenzentrale in einem Mischgebiet in Untertürkheim angesiedelt. „Wenn da ein Lkw kommt und Material ablädt, ist die halbe Straße blockiert“, sagt Scholl. „Das ist einfach nicht gemacht dafür. Wir haben zu wenig Parkplätze, das Haus ist zum Teil aus den 60er Jahren ...“ – kurz: Es passte einfach nicht mehr. Und die Suche nach einem geeigneten Bauplatz in Stuttgart und Fellbach scheiterte.

Rommelshausen stellte dann eine Option dar, die dem Unternehmen auch kurzfristig weiterhelfen würde. Ein Argument der Kernener für ihren Standort: die Top-Anbindung. Der Bahnhof ist keine 100 Meter entfernt. Scholl sagt: „Ich habe viele Mitarbeiter, die angekündigt haben: Da komm ich mit der S-Bahn, statt mit dem Auto.“ Nichtsdestotrotz werde die Firma ausreichend Parkplätze schaffen, verspricht er.

Der 54-Jährige berichtet außerdem von einer Solaranlage, Dachbegrünung, einer Wärmepumpe, Erdsonden und Betonkernaktivierung, Ladestationen für E-Bikes und, und, und. Das sei natürlich „wirtschaftlich gar nicht darstellbar“. Die Firma wolle sich in Kernen gut präsentieren und auch „dem Umweltschutz Rechnung tragen“. Gerade wegen des vielen Schnickschnacks und der komplizierten Haustechnik ist das Ziel, Ende Juni einzuziehen, durchaus „sportlich“. Am Werk sind laut Scholl lokale Firmen, einzeln ausgewählt – „Rommel, Schetter, Kemmler, wie sie alle heißen“ – kein Generalunternehmer. „Und das hat sich auch bewährt“, sagt Scholl. „Wir sind nur circa acht bis zehn Wochen hinterher – das ist in Ordnung.“