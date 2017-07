​​​​​​​Kernen/Karlsruhe Kommt Yvans Mörder demnächst frei?

Kernen/Karlsruhe. Am 26. August endet die Haftstrafe von D. E.; er hat 2007 in Rommelshausen den 19-jährigen Yvan Schneider bestialisch umgebracht. Wird der Mörder danach in die Freiheit entlassen und in die Türkei abgeschoben, oder wird er in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen? Das ist momentan – man staunt – noch total ungeklärt.