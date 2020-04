Kernen-Rommelshausen Corona-Tote im Haus Edelberg

Wie das Landratsamt am Donnerstag auf Anfrage mitgeteilt hat, sind bereits drei Bewohner des Hauses Edelberg in Rommelshausen, die zuvor positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden waren, in den Rems-Murr-Kliniken verstorben. Laut Kreis-Pressesprecherin Martina Keck sind bislang insgesamt acht weitere Bewohner in der Einrichtung positiv auf das Virus getestet worden. Sie alle seien symptomfrei.