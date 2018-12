Kernen-Rommelshausen Hubschrauber-Fahndung nach flüchtigem Einbrecher

Nach einem Einbruchsversuch in Rommelshausen fahndet die Polizei derzeit (Stand 9.40 Uhr) mit mehreren Streifenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber nach einem flüchtigen Einbrecher. Der Unbekannte hatte kurz vor 9 Uhr die Scheibe zu einem Einfamilienhaus in der Jägerstraße eingeschlagen und war hierbei von einem Zeugen überrascht worden. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Bussardstraße.