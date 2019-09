Kernen-Rommelshausen Seit vier Monaten ohne Internet

Am 29. Mai rief er zum ersten Mal den Kundenservice von Vodafone an. Zunächst schien alles recht schnell zu gehen. Beckmann bekam wenige Tage nach dem Telefonat eine neue Starterbox, die Internet und Telefon an ein System koppelt. Doch diese funktionierte nicht. Eine Woche lang telefonierte er täglich mit der Störungsstelle. Jeder Vodafone-Mitarbeiter erstellte ein Ticket, nahm die Störung also auf. Doch erst nach mehreren Telefonaten erhielt Beckmann Hilfe. Der Mitarbeiter versicherte Beckmann, die Telekom als Eigentümer der Leitungen zu beauftragen, diese zu überprüfen. Die Telekom meldete zurück: alles okay. Das Problem liege also an Vodafone. Diese schickten ebenfalls Techniker, die auch keine Ursache feststellen konnten. „Es hat durchaus Zeit gebraucht, um die Leitungen gründlich zu durchsuchen“, sagte ein Vodafone-Pressesprecher auf Anfrage. Obwohl alle Einzelteile funktioniert hätten, sei keine Verbindung zustande gekommen.

Beckmann berichtet, für ihn und seine Familie seien hohe Kosten entstanden, weil sie mit Prepaid-Handys telefonierten, bis Vodafone eine Rufumleitung eingerichtet hat. Vodafone habe ihnen auch keinen Ersatzrouter geschickt. Deshalb nutzte Beckmann, der ab und zu im Homeoffice arbeitet, die mobilen Daten auf dem Handy, um am Laptop zu arbeiten – dadurch entstanden noch mehr Kosten.

Für rund 15 Techniker-Termine blieben Florian Beckmann oder seine Mutter zu Hause. Verärgert berichtet Beckmann, dass die Techniker davon allerdings nur dreimal ins Haus kommen mussten. Ansonsten prüften sie die Leitungen draußen.

Noch diese Woche soll Beckmann einen neuen Router bekommen

Durch verschiedene Messungen fand Vodafone heraus: „Es handelt sich um ein hausgemachtes Problem“, sagt der Pressesprecher. Weil Beckmann eine Fritzbox, also einen anderen Router als den von Vodafone, angeschafft hatte, klappte das Zusammenspiel zwischen den Vodafone-Netzteilen und dem Router nicht mehr, erklärt der Vodafone-Pressesprecher. Beckmann ist verärgert. Bereits seit mehreren Jahren nutze er diese Kombination – bisher ohne Probleme.

Noch in dieser Woche soll Beckmann eine neue Starterbox bekommen. Vodafone: „Wir sind sehr sicher, dass diese dann funktioniert.“ Beckmann hat seine Konsequenzen ohnehin gezogen: Anfang Oktober wechselt er den Anbieter.