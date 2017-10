Kernen-Rommelshausen Zu Besuch bei der Spinnstube Rommelshausen

Kernen-Rommelshausen. Die erste Lichtstube seit rund hundert Jahren gibt es in Rommelshausen. Wie sich Frauen und Mädchen noch um die Jahrhundertwende herum abends für ihre Handarbeiten in einer kerzenbeschienenen Karzstube trafen, so treffen sich seit einem halben Jahr ein gutes Dutzend Frauen zum Spinnen, Stricken, Häkeln und Plauschen.