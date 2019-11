Kernen-Stetten 30 Jahre Mauerfall: Gefährliche Flucht über grüne Grenze

Sie kauften einen Trabi. Am 21. August war es dann so weit. Sie schlossen die Wohnung ab, ohne was mitzunehmen. „Wir sind einfach losgefahren“, erinnert sich der 56-Jährige. Hinter der ungarischen Grenze warteten sie auf ein befreundetes Paar, mit dem zusammen sie fliehen wollten. „Wir saßen im Straßengraben und haben gewartet. Mit dem Wissen, dass du deine Eltern nie wiedersiehst. Aber wir wollten weg.“ Am Plattensee trafen sie einen österreichischen Bekannten, der sie mit seinem Auto zur Grenze brachte. Mit ihrem DDR-Auto und Kennzeichen wären sie aufgeflogen. Auf der Fahrt seien sie gepfercht auf der Rückbank des Wagens gesessen. Ihr einziger Besitz: ihre Ausweise und ein paar Klamotten in einem kleinen Rucksack, den ihr Bekannter dann für sie mitnehmen sollte. An leeren Autos kamen sie vorbei – die hatten andere Flüchtlinge zurückgelassen. „Dann“, sagt Babette Lietz, „hat er uns rausgelassen. Er sagte, lauft gerade durch den Wald. Dann kommt ihr an den Grenzzaun.“ An diesem Zaun wollte er auf sie warten.

Im Wald waren Stolperdrähte gespannt

Doch im Wald waren Stolperdrähte ausgelegt, denen sie links und rechts ausweichen mussten. Immer dunkler wurde es, und schon nach kurzer Zeit hatten sie den Weg verloren. Noch heute erinnern sie sich an das Rascheln des trockenen Laubs – und an die Angst, dieses Rascheln könne sie verraten. Dann setzte Regen ein, der den Boden aufweichte und die Geräusche verschluckte. Sie irrten weiter, bis im Dunkeln vor ihnen eine Zigarette aufglimmte. „Von einem Grenzer, der uns gesehen haben muss und uns warnen wollte“, sind sie heute überzeugt. Die vier schlugen sich in die Büsche – und irgendwann hatten sie sich im Wald vor den Grenzanlagen rettungslos verlaufen. „Weil es stockdunkel war, haben wir übernachtet“, erzählt Babette Lietz. Alle vier hätten sie sich an einen Baum gesetzt und versucht, die Nacht zu überstehen. An die Mücken erinnert sie sich noch – und an den Hirsch, der plötzlich vor ihr stand und ihr einen Riesenschreck einjagte. Als es dämmerte, gingen sie los. „Wir hatten keine Angst um unser Leben“, sagt ihr Mann. „Aber davor, dass uns die Grenzer zurückbringen.

“Irgendwann begann der Wald, sich zu lichten. Vor ihnen lag ein Wachturm – und, plötzlich ganz nah – der Grenzzaun. Nur zwanzig Meter entfernt hätten sie im Gebüsch gesessen und auf den Zaun gestarrt, der von vielen Fluchtversuchen durchlöchert war. Bei ihrer Aktion waren sie von einem Grenzhelfer auf der anderen Seite des Zauns beobachtet worden. „Der rief uns zu, wir sollten endlich zu ihm rüberkommen.“ Sie stürzten auf den Zaun zu, den der Mann hochhielt, krochen unten durch – und standen in Österreich. „Wir konnten es nicht glauben“, sagt Babette Lietz. „Es war völlig unwirklich“, bestätigt ihr Mann. Im österreichischen Mörbisch kamen sie in die Stadthalle, wo sie von vielen Einheimischen erwartet wurden. Dort konnten sie auch zu Hause anrufen und ihre Eltern vom glücklichen Ende ihrer Flucht informieren. Nur ein Codewort gaben sie durch. Es lautete: Sonne scheint.

Ankunft in Kernen

Von Mörbisch am See kamen sie über Wien zu Bekannten nach Rommelshausen. In Waiblingen ging Oliver Lietz als Erstes aufs Arbeitsamt. „Vier Tage später habe ich in der Küche im Krebenstüble in Stetten angefangen.“ Dort war’s dann auch, wo sie am 11. November den Mauerfall erlebten. „Wir haben den Fernseher angemacht. Es war unglaublich.“ Zuerst hätten sie es kaum fassen können, sagt seine Frau: „Wir waren glücklich.“ Noch im selben Jahr fanden sie eine Wohnung in Stetten. Babette Lietz begann eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau. Ihr Mann wechselte den Betrieb und betreibt heute zusammen mit zwei Partnern ein Catering-Unternehmen. Mit der Sprache hätten sie sich anfangs schwergetan, das ja. „Aber ich hatte nie den Eindruck, dass wir nicht willkommen sind.“

Zehn Jahre später zogen auch die Eltern von Babette Lietz in den Westen. Die meisten ihrer Bekannten seien aber in Gera geblieben. Zurückgehen war für die beiden nie eine Option, und nur selten reisen sie heute in die alte Heimat. Heute sagen sie über ihre Flucht: „Wir hatten den Riesenvorteil, dass wir nur auf uns aufpassen mussten.“ Mit Kindern hätten sie die Flucht vielleicht nie gewagt.1993 sind sie übrigens das erste Mal nach Frankreich gefahren. Und da hat Babette Lietz dann gewusst, dass ihre Mutter recht hatte: Die hatte ihr damals jeder realistischen Annahme zum Trotz geraten, Französisch zu lernen.