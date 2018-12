Kernen Tödlicher Unfall

Am späten Montagabend ( 10.12. ) gegen 23:10 Uhr prallte ein VW Golf am Ortseingang Rommelshausen von Fellbach her kommend gegen einen in der Haltebucht abgestellten Kipper. Der herbeigeeilte Notarzt konnte nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Die Feuerwehren aus Stetten, Rommelshausen und Fellbach befreiten den Fahrer aus seinem Wrack. Der Lkw verlor Diesel, da der Tank aufgerissen wurde. Die Feuerwehr spülte den Kanal mit Wasser. Die L 1198 ( Fellbacher Str. ) war bis 04 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Nähere Infos folgen am Tag von der Polizei.