Kernen.

Ein 28-jähriger Golf-Fahrer bog am Donnerstag gegen 10.20 Uhr von der Gartenstraße in die Bühläckerstraße ein. Hier stieß er mit einer 55-jährige Renault-Fahrerin zusammen, die auf der linken Fahrspur zu diesem Zeitpunkt einen Radfahrer überholte. Bei der Karambolage entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.