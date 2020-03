Kernen/Waiblingen Wie ein Taxifahrer mit der Corona-Krise umgeht

Kernen/Waiblingen.

Die Coronavirus-Krise bedroht viele mittelständische Unternehmen in ihrer Existenz – das gilt auch für das Taxigewerbe. Themistoklis Avgitidis ist Unternehmer und Taxifahrer aus Überzeugung. Der 50-Jährige hat im Alter von 21 angefangen, Menschen von A nach B zu bringen. Seit 13 Jahren sitzt seine kleine Firma in Kernen. Hier hat er drei Taxis im Einsatz, ein weiteres fährt in Waiblingen, ein Kleinbus komplettiert seinen Fuhrpark. „Das Nachtgeschäft ist fast zum Stillstand gekommen“, sagt Avgitidis im Gespräch mit unserer Zeitung.