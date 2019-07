Kind in Oberstenfeld schwer verletzt Hund beißt Dreijährigem ins Gesicht

Oberstelnfeld.

Ein dreijähriger Junge ist am Dienstagabend (30.07.) von einem Hund angegriffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt war das Kind gegen 22 Uhr mit Angehörigen zu Fuß auf dem Weg zwischen dem Freibad Oberstenfeld und Beilstein unterwegs gewesen. Ein 25-jähriger Radfahrer, der an der Leine einen Hund mitführte, passierte die Gruppe. Der Hund riss den 25-Jährigen vom Rad und biss dem Kind ins Gesicht. Der Dreijähige wurde in eine Klinik gebracht.