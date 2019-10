Kirchberg an der Murr Brand in Asylunterkunft wohl absichtlich gelegt

Kirchberg an der Murr.

Der Brand in der Asylunterkunft in Kirchberg ist wohl absichtlich gelegt worden. Das hätten erste Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Die Täter seien noch unbekannt, aber "die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen laufen auf Hochtouren."