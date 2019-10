Kirchberg an der Murr Brand in Gemeinschaftsunterkunft

Gegen 22:42 Uhr am Donnerstagabend ( 17.10. ) schlug die automatische Brandmeldeanlage in der Gemeinschaftsunterkunft in der Kalkwerkstraße an. Vor Ort stellte die Feuerwehr im Inneren der momentan leerstehenden Unterkunft Rauch fest und fand an zwei unabhängigen Stellen Brände vor. Diese konnten schnell abgelöscht werden. Am 1. November sollte das Gebäude wieder in Betrieb gehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Kirchberg auch die Feuerwehr Steinheim und das DRK mit 5 Fahrzeugen.