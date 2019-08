Klischees über Berufe Jana Luka: Eine Drogenfahnderin, die Liebesromane schreibt

Wer so lebt, entspricht nicht wirklich dem Bild einer einsamen Autorin, die in ihrem Elfenbeinturm versponnen an ihrem Roman schreibt. Als sehr geerdet beschreibt sich Jana Lukaschek, die übrigens überall schreiben kann - auch im Straßencafé oder im Wolleladen.

Reich werde man nicht vom Schreiben

Was stimmt, sei das Klischee von der immer und überall Ideen sammelnden Schriftstellerin: „Es kann schon passieren, dass ich mit Freunden im Café sitze und meine Aufmerksamkeit an den Nebentisch abschweift, weil ich da was Interessantes höre, das ich in einem Roman verwenden kann.“ Statt selbst zu lesen, ist sie für ihre Bücher jetzt viel unterwegs, recherchiert, korrespondiert und trifft sich mit anderen Autoren. „Reich wird man nicht vom Schreiben“, sagt sie. „Aber mein Horizont hat sich wahnsinnig erweitert.“

Auf ganz andere Klischees als die Autorin Jana Lukas trifft Jana Lukaschek, die Polizistin. Ganz furchtbar findet sie die Vorurteile, die in den Fernseh-Krimis verarbeitet werden – „ich kann keinen Tatort gucken“. Polizisten seien normale Menschen, keine Rambos, aber auch keine mit einer ausgeprägten Beamtenmentalität, die „mit dem Blaulicht zum Metzger fahren“, wie ihr schon vorgehalten wurde.

Polizisten wirken solide und vermitteln ein Gefühl der Sicherheit

Auf ihrer Dienststelle im Polizeipräsidium Stuttgart werde Respekt großgeschrieben. Überhaupt, sagt sie, die Polizei gebe es nicht: „Es ist immer der Mensch.“

Anders als die Klischees über Autoren, begegnen ihr die über Polizisten ständig im Alltag. „Diese Klischees bewegen sich zwischen ,Polizei, dein Freund und Helfer’ und einem ausgewachsenen Feindbild“, weiß sie aus 24-jähriger Berufserfahrung. Das Feindbild findet sie ungerecht und es stört sie. „Die Leute erleben eine bestimmte Situation auf der Straße und denken ,der böse Polizist’, ohne zu wissen, was los ist.“

Manche Passanten scheuten sich nicht, einzugreifen, uniformierte Polizisten würden auch angegriffen. Die andere Seite: Polizisten wirken solide und vermitteln ein Gefühl der Sicherheit, weshalb sie etwa als Mieter gern gesehen seien, erzählt die Waiblingerin. Manche Vermieter treten sogar direkt an die Polizei heran, wenn sie eine Wohnung zu vermieten haben. Den Freund und Helfer wollen eben viele gern im Haus haben.

Früher sei sie streitbarer gewesen

„Die Frage ist, wie geht man mit den Klischees um“, sagt Lukaschek. Heute kann sie meist gelassen über Feindseligkeit hinwegsehen. Früher sei sie streitbarer gewesen, habe sich manchmal auch persönlich angegriffen gefühlt. Ihre Heile-Welt-Romane, in denen am Ende das Gute siegt und die Heldin den Helden bekommt, seien kleine Fluchten für sie: „Das tut gut. Das ist das, was ich mir wünsche.“ Weshalb sie im Fernsehen sonntags folgerichtig lieber Rosamunde Pilcher als Tatort sieht.

Andererseits muss sie als Polizistin auf dem Boden der Realität stehen, die Dinge genau sehen, bewerten und beurteilen können, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das wiederum hilft ihr beim disziplinierten Schreiben. Denn das sei nun wirklich kein nettes kleines Hobby.