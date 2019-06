Körperkameras im Einsatz Rems-Murr-Polizei bekommt Bodycams

Das Polizeipräsidium Aalen, zuständig für den Rems-Murr- und den Ostalbkreis sowie für Schwäbisch Hall, zählt zu den letzten Präsidien in Baden-Württemberg, die Minikameras erhalten. Am kommenden Montag stellt Polizeipräsident Roland Eisele die Kameras erstmals öffentlich vor, zuerst im Polizeirevier Aalen, am Donnerstag dann in Backnang. Ursprünglich war geplant gewesen, bis Herbst 2018 alle Polizeireviere im Land mit den Kameras auszustatten. Das hat nicht geklappt.

Es hat länger als geplant gedauert, die Kameras zu beschaffen

Grund ist laut Renato Gigliotti, Sprecher im Innenministerium, dass „zunächst kein Anbieter am Markt die an ihn gestellten qualitativen Anforderungen erfüllen konnte“. Daraufhin musste das erste europaweite Vergabeverfahren aufgehoben werden – und die Beschaffung der Kameras zog sich länger hin als gedacht.

Das Polizeipräsidium Stuttgart nutzt die Kameras bereits seit Februar. Bereits im Frühjahr 2017 testeten Polizisten in einem sechswöchigen Probelauf den Umgang mit den Bodycams. Inwieweit die Kameras wirklich helfen können, Gewalt einzudämmen, wíll das Innenministerium jetzt noch nicht bewerten. Renato Gigliotti möchte erst die Kriminalitätsstatistik 2019 abwarten. Das heißt, erst Anfang 2020 ist mit Aussagen dazu zu rechnen.