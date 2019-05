Kommentar zum VfB-Absturz Der teuerste Abstieg der Vereinsgeschichte

Präsident Wolfgang Dietrich weiter in der Kritik

Der Ex-Profi übernahm das Amt im Februar und stieg quasi auf das sinkende Schiff. Lediglich den Vorwurf, zu lange am erfolglosen Trainer Markus Weinzierl festgehalten zu haben, muss sich Hitzlsperger gefallen lassen. Zu spät reagierte er und setzte auf den erfrischenden U-19-Trainer Nico Willig, der es letztlich aber auch nicht schaffte, die Ansammlung fußballspielender Ich-AGs in ein funktionierendes Kollektiv zu verwandeln.

Aus dem Meister von 2007 droht nun nach dem zweiten Abstieg innerhalb von drei Jahren eine Fahrstuhl-Mannschaft zu werden. Wie schon nach dem Absturz 2016 muss jetzt ein Neuanfang her. Damals hielten die Fans ihrem Klub auf beindruckende Art und Weise die Treue. Doch die Situation in diesem Jahr ist eine andere. Der Frust ist groß. Denn: Erschien der Gang in die 2. Liga im Jahr 2016 vielen Fans als logische Konsequenz der Fehlentwicklung der letzten Jahre, so ist der diesjährige Abstieg vor allem auch ein völlig unnötiger.

Im Zentrum der Kritik steht auch weiterhin Präsident Wolfgang Dietrich. Die Bilanz seiner bisherigen Amtszeit: vier Trainer, drei Sportdirektoren und ein Fünfjahresplan, dessen Erfüllung - die Rückkehr in die Top-Five der Bundesliga - in nahezu unerreichbare Ferne gerückt ist. Hinzu kommt ein fast schon irreparabler Vertrauensverlust zwischen Teilen der Anhängerschaft und der Vereins- bzw. AG-Führung.

Der VfB-Kader muss komplett umgekrempelt werden

Es birgt eine gewisse Ironie des Schicksals, dass der VfB in der Relegation ausgerechnet an Union Berlin gescheitert ist. Jenem Verein, dem der Kreditgeber Quattrex rund 6,3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat. Nur noch einmal kurz zur Erinnerung: Rund um die Quattrex-Verflechtungen des VfB-Präsidenten gab es im April großen Wirbel. Die Mitgliederversammlung am 14. Juli birgt in jedem Fall eine Menge Konfliktpotenzial.

Mit dem neuen Trainer Tim Walter und der sportlichen Führung um Sven Mislinat und Thomas Hitzlsperger steht immerhin schon das Personal für den Neuanfang bereit. Dennoch bleibt der zu bewältigende Aufgabenberg riesig. Der Kader muss komplett umgekrempelt werden. Die Risiken sind groß. Der direkte Wiederaufstieg muss das Ziel sein. Und wie schwer dieses Unterfangen werden wird, dürfte allen Beteiligten noch in guter Erinnerung sein.