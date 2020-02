Korb Mehr Kita-Plätze durch Modulbau im Neubaugebiet?

Da der Mangel an Betreuungsplätzen akut ist, drängt die Zeit. Die Gemeinde hat sich schlaugemacht, wie in Korb möglichst schnell ein Kindergarten entstehen könnte – durch Modulbau: Nach dem Baukastenprinzip werden Gebäude aus vorgefertigten Modulen zusammengesetzt. Ein Modul besteht aus einer Stahl-Rahmen-Konstruktion, Wänden mit Türen und Fenstern, dem Boden und der Decke. Auf der Baustelle müssen die einzelnen Einheiten nur noch zusammengesetzt, verbunden und angeschlossen werden. So läuft es zumindest bei der Firma Kleusberg, die in Remseck einen Standort hat, erklärte Architekt Jan Rihlmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Ein Kindergarten im Modulbau könne in circa zwei Jahren nach Beschluss stehen. Bei konventioneller Bauart könne es eineinhalb Jahre länger dauern.