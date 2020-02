Korb Nach Gift-Fund: Urbanschule bekommt neuen Boden

Korb.

Nachdem im Parkett in der Urbanschule der gesundheitsgefährdende Stoff Naphthalin gefunden wurde, ist in Korb viel diskutiert worden – zunächst darüber, ob der Boden überhaupt ausgetauscht werden muss, danach über die bessere Wahl: Linoleum oder Parkett? Nun ist eine Entscheidung gefallen: Das alte, belastete Parkett in der Urbanschule kommt raus, ein neuer Holzboden wird verlegt. Damit hat sich die Gemeinde für die teurere Variante entschieden. Neu verlegt wird der Boden im Zuge der Sanierung des Altbaus in der Urbanstraße. Neben der Renovierung entsteht für die Gemeinschaftsschule derzeit ein Neubau mit Mensa auf dem ehemaligen Pausenhof.