Korb Viele Spaziergänger, aber keine Partys

Wie berichtet,waren der Hanweiler Sattel und Kleinheppacher Kopf am 1. Mai ein beliebtes Ausflugsziel von Jugendlichen – mit all den unangenehmen Begleiterscheinungen wie Lärm, Müll und schwer betrunkenen jungen Leuten. In diesem Jahr sind Treffs in der Gruppe oder gar Partys tabu, betonte die Leiterin des Korber Haupt- und Ordnungsamtes Adalina Agejew. „Wir hoffen, dass die Menschen vernünftig sind!“ Nach dem Motto „Das Schlimmste bedenken und das Beste hoffen“ hat die Gemeinde mit dem Roten Kreuz und der Polizei die Lage jedoch im Vorfeld besprochen. Die Polizei wollte am Freitag vor Ort sein und rund um den Hanweiler Sattel verstärkt Präsenz zeigen.arty.