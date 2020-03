Kreis Böblingen Drei Tote in Holzgerlingen: 30-jähriger Verdächtiger gesucht

Am Mittwoch hatten die Beamten die Leichen einer 27-Jährigen sowie von ihrem 33 Jahre alten Lebensgefährten und dessen 62-jährigem Vater gefunden. Die Opfer wiesen "Spuren massiver Gewalteinwirkung" auf. Zu der oder den Tatwaffen wollte sich die Staatsanwaltschaft bislang nicht äußern. Der mutmaßliche Täter besitzt die bosnische Staatsangehörigkeit und soll im Obergeschoss des Hauses gewohnt haben.

Wie lange die Opfer bereits tot waren, ist bislang unklar. Eine Obduktion am Donnerstag soll dazu sowie zur genauen Todesursache Aufschluss geben. Ein vorläufiges Ergebnis wollen die Ermittler am Freitagvormittag mitteilen. Die Polizei in Böblingen hat zur Aufklärung des Verbrechens die Sonderkommission "Bühlen" ins Leben gerufen.