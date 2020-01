Kreis Göppingen Polizisten schießen auf Frau: Lebensgefährlich verletzt

Ebersbach.

Polizisten haben bei einem Einsatz in einem Wohnhaus in Ebersbach (Kreis Göppingen) auf eine 38-Jährige geschossen. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen und werde in einer Klinik versorgt, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Die 38-Jährige hatte demnach am Montagabend den Notruf gewählt und damit gedroht, sich das Leben zu nehmen.