Kurz Industrie-Elektronik Remshalden Neues Firmengebäude ist klimaneutral

Bauherr Ehni ist zwar noch nicht vollständig davon überzeugt, dass das auf Anhieb gelingt – also ohne Mehrkosten von Grund auf. Das kleine Fragezeichen („des koschd scho was meh“) brachte Ehni jetzt beim Spatenstich an. Aber spätestens wenn das Haus dann in Betrieb ist, spielt sich der mögliche Mehraufwand durch ausbleibende Energierechnungen wieder ein – so geht die Rechnung. Wer das Geld für eine konventionelle Heizung und Klimaanlage spart, der kann es in ein ausgeklügeltes Speichersystem stecken. Mit dem Rohbau bereits. Stichwort Betonkernaktivierung.

Mit der Wärmeableitung verliert die PV-Anlage weniger Leistung

Auch hier ist es so: Die Sonne schickt keine Rechnung. Auf dem Dach wird sich die neueste Generation von Solarzellen finden lassen. Welche, die auf der Oberseite Strom produzieren, während auf der Rückseite thermische Solartechnik warmes Wasser erzeugt. Das hilft dann auch den Solarzellen selbst. Mit der Wärmeableitung verliert die PV-Anlage weniger Leistung bei Hitze.

Strom ist wichtig. Nicht nur für die Maschinen des eigentlichen Kurz-Geschäftes. Mit dem solaren Strom wird die Erdwärmepumpe betrieben, die aus der höchst massiven, aber mit kilometerlangen Schläuchen durchzogenen Bodenplatte das bereits angewärmte Wasser ansaugt. Im Winter. Und im Sommer für eine Kühlung sorgt, indem das vom Erdreich gekühlte Wasser über die Decken des Gebäudes bis oben hin für eine Temperaturabsenkung im Innern sorgt. Entscheidende drei bis vier Grad Unterschied zu draußen sind so möglich.

Das Haus, das selbstgenügsam vor sich hinarbeitet

Ein Firmengebäude hat es zugegebenermaßen einfacher. Die Abwärme der Maschinen, die Prozesswärme, wird aufgefangen und über Wärmetauscher nutzbar gemacht für die Büroräume. Selbstredend muss das Gebäude kompakt sein, die Hülle gut gedämmt und dreifach verglast. Fertig ist das Haus, das völlig selbstgenügsam vor sich hinarbeitet.

Dass es ein eigenes kleines Kraftwerk ist, hört Klingler nicht so gern. Bei der Bevölkerung hätten Kraftwerke nicht den besten Ruf. Er ist eben auch klimapolitisch unterwegs, jedenfalls im Gebäudesektor. Und würde gerne in Berlin eingreifen, damit die KfW Ökobaukredite vergibt, ohne dass sie Vorgaben macht. Falsche Dämmung zum Beispiel bedeutet, dass das Gebäude hernach nicht wieder in leicht verwertbare Bestandteile zerlegt werden kann.

Gebäude als klimapositive Energiezellen

Technologie-Offenheit, das wünscht sich der ingeniöse Architekt. Der übrigens mit seinem Büro hier im Remstal einen Referenz-Bau hingestellt hat. In Großheppach steht ein Eigenforschungsprojekt. Eine kleine Quartiersbebauung. Da geht es ums Wohnen. Klingler freilich hat bundesweit schon vor zehn Jahren als Pilotmann gewirkt bei der Gesellschaft für nachhaltiges Bauen.

„Klima-positiv“ heißt die Marke. Etwas genauer: Gebäude als klimapositive Energiezellen. Dabei braucht es gar nicht so viel Technik. Die Beton-Bodenplatte, richtig gedacht, versteht sich als Speicher fürs ganze Jahr und arbeitet unentgeltlich in zwei Richtungen. Klingler sagt, er will „auf dem Gebäudesektor etwas auf den Weg bringen. Die Digitalisierung und die Energiewende“. Platinen für die Steuerung der Energieprozesse wird das Haus benötigen – das passt zur Profession der darin Arbeitenden.