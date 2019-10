Leichtathletik-WM in Doha Läuferin Hanna Klein verpasst das Finale

"Ich war willig, aber die Beine nicht. Mir wurde auch ein bisschen schlecht", sagte sie im Anschluss an den Lauf in einem Interview mit dem ZDF. "Hauptsache, ich hab's ins Ziel gebracht", so Klein. Die WM-Norm hatte die 26-Jährige beim Berliner ISTAF mit der Zeit von 15:19,74 erfüllt. Bei der Team-EM in Polen hatte sie noch einen souveränen Sieg über die 5000 Meter gefeiert.

Die Deutsche Konstanze Klosterhalfen schaffte wiederum im zweiten Vorlauf die Qualifikation für den Endlauf. Das Finale findet am Samstag, 5. Oktober, um 20.25 Uhr statt.