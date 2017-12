Leichtathletiktrainer Uwe Schneider Kleiner Vereinstrainer mit internationalem Erfolg

Erst vor kurzem ist sein Blutdruck wieder mächtig nach oben geschossen. Sein Schützling Marcel Fehr wurde aus dem DLV-Kader gestrichen. Aus Gründen, die nicht nur der Trainer für fadenscheinig hält. Beim hohen Blutdruck aber lässt es Schneider nicht bewenden. Er will von Trainern und Funktionären Auskunft. Und als die behaupten, der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und seine Vorgaben seien schuld, schreibt er eben Dirk Schimmelpfennig (Vorstand Leistungssport beim DOSB) und Thomas Kurschilgen (Ressortleiter Verbandsmanagement) einen Brief mit der Frage, „ob wirklich der DOSB an allem schuld ist“. Er bitte „um eine ehrliche Antwort“, fügt er noch hinzu.

Keine zufriedenstellende Antwort

Ehrlich ist für den Schorndorfer eine wichtige Vokabel. Er hasst Unehrlichkeit, mehr noch allerdings Ungerechtigkeit, und in diesem Fall scheint es um beides zu gehen. Eine zufriedenstellende Antwort hat Uwe Schneider nicht bekommen, der Rauswurf bleibt bestehen. Das beeinträchtigt zwar Schneiders Blutdruck, ändert jedoch nichts an dem Plan, der schnell Gestalt angenommen hat: jetzt erst recht.

Erfolge mit Klein und Fehr

Er war nicht so weit gekommen, hatte nicht Hanna Klein entgegen allen Vorhersagen ins WM-Finale über 1500 Meter gebracht, sie zur Studentenweltmeisterin 2017 und zusammen mit Marcel Fehr zur Teameuropameisterin geformt, hatte nicht Marcel Fehr auf Platz drei der deutschen Meisterschaften über 1500 m geführt, um sich jetzt schmollend zurückzuziehen. Schneider liegt mehr die Abteilung Attacke. Das bringt ihm Feinde und Neider, aber auch Erfolge. Und Athleten, die hinter ihm stehen.

Die Anfänge - Eine WM als Starthilfe

Seine eigene„völlig mittelprächtige“ Laufbahn als Mittelstreckler muss der gebürtige Schorndorfer wegen einer Verletzung bereits mit 18 Jahren beenden. Er beginnt ein Wirtschaftsingenieur-Studium, gründet eine Firma für EDV-Beratung und -Schulung, erweitert sie im IT-Bereich und wird so erfolgreich, dass er sie 2000 lukrativ verkaufen kann. Er ist noch sieben Jahre lang als Geschäftsführer aktiv, seither muss er für seinen Lebensunterhalt nicht mehr arbeiten.

"Wenn ich was mache, mache ich's richtig"

Schon 1993 aber begeistert ihn die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Stuttgart so sehr, dass er zu seinen Wurzeln als Sportler zurückkehrt. Er wird Trainer beim VfL Winterbach. Das Terrain ist zwar Neuland für ihn, „aber wenn ich was mache, mache ich’s richtig“. Also kniet er sich in die Materie hinein, verschlingt Buch um Buch, probiert aus, besucht die Trainerlehrgänge des Verbandes. „Ich habe Fehler gemacht“, sagt er. „Aber ich war mir nie zu schade, dazuzulernen.“ Und er ist kreativ. 2011 zum Beispiel lässt er Marcel Fehr vier Wochen lang in Kenia mit den einheimischen Talenten leben und trainieren; nicht im schmucken Stadion, sondern mitten im Busch:

Zu dieser Zeit hat er den VfL Winterbach schon in Richtung LG Limes-Rems verlassen, wo er bessere Möglichkeiten sieht, seine Ziele umzusetzen. 2014 folgt der Wechsel zur SG Schorndorf. „Als ich von Winterbach nach Urbach bin, ist die ganze Laufgruppe mitgegangen“, sagt Schneider. „Von Urbach nach Schorndorf waren es auch 90 Prozent. Da kann der Trainer eigentlich nicht so viel falsch gemacht haben.“ Dabei setzt Schneider ausdrücklich auf Leistungssport. „Deshalb habe ich auch den Ruf als Schleifer – und unbequeme Person.“

Schleifer? - Mit dem Erfolg kommt der Spaß

„Leistung und Spaß schließen sich nicht aus“, setzt Schneider dem entgegen. Heutzutage würden Kinder nicht mehr gefordert, sondern für jede Kleinigkeit überschwänglich gelobt. Dabei suchten die die Herausforderung, wüchsen mit den Ergebnissen. „Wenn sie ihnen ermöglichen zu gewinnen, kommt der Spaß.“

"Mir sind alle wichtig"

Trotz Leistungsdenken: Es geht Schneider nicht um die kurzfristige Leistung, der Athlet müsse langfristig gefördert werden. „Trainer setzen heute oft den Plan über den Athleten“, sagt Schneider. „Manches Supertalent trainiert zu viel und zu hart, nur für das Ego des Trainers.“ Schneider möchte seine Athleten für Erfolge bei den Aktiven entwickeln. „Das ist viel schwieriger als für kurzfristige Erfolge in der Jugend.“

Und so setze er sich für sie ein „von 7 Uhr am Morgen bis 22 Uhr abends“. Außer dem Training auf dem Platz erledigt er Schriftverkehr, schreibt Berichte, macht Trainingspläne (14 individuelle Pläne für jeden Monat mit einer Einheit für jeden Tag), steht für Gespräche zur Verfügung, begleitet die Athleten zu Wettkämpfen. „Mir sind alle wichtig.“ Selbst wenn einer nicht die Leistung für eine Meisterschaftsmedaille bieten kann. Außerdem: „Ich kann doch nicht zu einem mit 15 sagen, aus dir wird nichts.“

Von Anfang an ehrenamtlich tätig

Ein guter Trainer könne sich vielmehr in seine Athleten einfühlen. „Ich stehe an der Laufbahn und die laufen entlang. Ich höre auf den Atem und guck’ denen in die Augen. Dann spüre ich, wie’s denen geht.“ Und ob sie weitermachen können oder jetzt besser aufhören. „Für mich ist auch nicht entscheidend, wie gut einer ist, sondern wie sehr er sich engagiert.“

Von Anfang an arbeitet Uwe Schneider ehrenamtlich. „Meine Belohnung sind die Erfolge. Wenn ein Athlet über sich hinauswächst, wenn Mauerblümchen zu einem blühenden Athleten werden, das ist meine Belohnung.“ Natürlich kritisiere er auch. „Aber die Kritik muss konstruktiv sein. Sie braucht Mitgefühl, Empathie. Und ich behandle alle gleich.“

Sehen das seine Sportler genauso?

Feine Antennen - Der singende Schneider

„Bei uns gibt es keine Stars und Sternchen. Deshalb fühlen sich auch alle so wohl in der Trainingsgruppe“, sagt Marcel Fehr. Und Hanna Klein: „Er ist immer für seine Athleten da, selbst wenn er eigentlich im langersehnten Urlaub in Australien ist und seine Athletin gerade in Taiwan Hilfe braucht.“

Ralf Brügel, Abteilungsleiter der SG Schorndorf, attestiert seinem Lauftrainer „sehr, sehr feine Antennen vor allem für Jugendliche. Er spürt oft ganz genau, ob einer eine Streicheleinheit braucht oder einen Tritt in den Hintern.“ Oder eine außergewöhnliche Motivationshilfe.

Schneider erstellt eigenhändig Videos

Zum Jahresende stellt Schneider für die Gruppe jeweils ein Video mit den Höhepunkten der Saison zusammen, mit großem Aufwand und viel Liebe zum Detail. Darin findet sich einmal zum Beispiel eine Drei-Minuten-Passage über Julia Hämmer, unterlegt mit Musik und Filmsequenzen von Huey Lewis und dem Lied „Hit me like a Hammer“. Schneider hat dazu eigens eine Blue-Screen-Wand gekauft und sich selbst als singender Huey-Lewis-Verschnitt mit Sonnenbrille ins Video eingebaut. „Allein das waren drei Tage Arbeit“, sagt er.

Ungerechtigkeit - „Da reagiere ich ganz heftig“

Für seine Athleten tut Uwe Schneider alles. „Aber wenn ich merke, jemand nutzt mich aus, dann kann ich auch ganz anders.“

„Ich hab’ schon einige rausgeschmissen“, sagt Schneider. „Und deswegen ist die Gruppe so gut.“

Wenn ihn ein Sportler enttäuscht, schmerzt das. Am schlimmsten aber: „Wenn ich Ungerechtigkeit feststelle, dann reagiere ich ganz heftig.“ Da reicht es, dass die Zeitung einem seiner Schützlinge trotz Spitzenleistung ein Foto verwehrt. Dann teilt Schneider der Redaktion umgehend mit, was er davon hält. Und leidet wiederum selbst „tagelang“ unter deren Antwort.

Vom Verband nicht respektiert

Genauso nimmt ihn mit, dass er vom Verband trotz aller Erfolge nicht akzeptiert, nicht respektiert werde. „Ich werde immer noch belächelt, fast gemobbt“, sagt er. Er sei – vor allem in den Augen der Verbandstrainer – der dumme Heimtrainer, der keine Ahnung hat. Selbst jetzt noch. „Es kann nicht sein, dass ein ehrenamtlicher Trainer einen Athleten ins WM-Finale bringt. Das ist ein Fehler im System.“

Ein System, das Schneider in vielen Dingen für falsch hält und das ihn gerade jetzt wieder durch die Ausbootung von Marcel Fehr (und weiteren Leichtathleten in Deutschland) um den Schlaf bringt. Es weckt aber auch seinen Kampfgeist.

Von Marcel Fehr – und vielen anderen seiner Schützlingen – soll noch zu hören sein. Und von Uwe Schneider.