Leinfelden-Echterdingen Feueralarm: Bahnhof Flughafen/Messe für Zugverkehr gesperrt

14.09 Uhr.

Nachdem kein Brand festgestellt werden konnte, ist der Bahnhof Flughafen/Messe für den Zugverkehr wieder freigegeben worden. Die Linien S2 und S3 fahren wieder regulär. Bis 14.30 Uhr muss nach Auskunft des VVS mit vorübergehenden Abweichungen gerechnet werden. Den Schienenersatzverkehr hält der VVS bis 14.30 Uhr aufrecht. Der Ersatzverkehr pendelt zwischen Stuttgart-Vaihingen und Filderstadt - hält allerdings nicht in Stuttgart-Rohr.

13.25 Uhr.

Wie der VVS mitteilt, wird ab 13.35 Uhr ein Busnotverkehr von Filderstadt in Richtung Vaihingen und anschließend von Vaihingen zurück nach Filderstadt unterwegs sein.

Die Busse des Busnotverkehrs halten an allen Unterwegshaltestellen zwischen Filderstadt und Vaihingen. Lediglich in Vaihingen/Rohr halten die Busse nicht.

13.11 Uhr.

Aktuell versucht der VVS einen Busnotverkehr zwischen den Haltestellen Vaihingen und Flughafen/Messe bzw. Filderstadt einzurichten. Weitere Informationen folgen in Kürze.